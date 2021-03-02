«Авито» выявил рост спроса на услуги юристов и бухгалтеров на аутсорсе

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В последнее время в России резко вырос спрос на услуги аутсорсинга, за последние четыре месяца — плюс 56% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Это следует из исследования интернет-сервиса «Авито» (есть у РБК).

«С отменной карантинных ограничений и повышением деловой активности бизнесмены все чаще передают деловые и бэк-офисные услуги на аутсорс: спрос на них в ноябре—феврале вырос на 56% год к году», — отметили аналитики сервиса.

Предложение в сфере различных услуг на аутсорсе выросло на 41%.

Самыми востребованными стали юридические услуги, на которые приходится 41% спроса. За год их востребованность выросла на 42%, а предложение в этой сфере — на 34%. Различные консультационные услуги занимают 35% в общем спросе на аутсорсинговые услуги. Спрос на услуги в этой сфере вырос за год на 88%, а предложение — на 60%.