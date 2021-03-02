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«Авито» выявил рост спроса на услуги юристов и бухгалтеров на аутсорсе

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В последнее время в России резко вырос спрос на услуги аутсорсинга, за последние четыре месяца — плюс 56% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Это следует из исследования интернет-сервиса «Авито» (есть у РБК).

«С отменной карантинных ограничений и повышением деловой активности бизнесмены все чаще передают деловые и бэк-офисные услуги на аутсорс: спрос на них в ноябре—феврале вырос на 56% год к году», — отметили аналитики сервиса.

Предложение в сфере различных услуг на аутсорсе выросло на 41%.

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Самыми востребованными стали юридические услуги, на которые приходится 41% спроса. За год их востребованность выросла на 42%, а предложение в этой сфере — на 34%. Различные консультационные услуги занимают 35% в общем спросе на аутсорсинговые услуги. Спрос на услуги в этой сфере вырос за год на 88%, а предложение — на 60%.

На третьем месте по востребованности — бухгалтерские услуги и услуги в области набора и коррекции текста (по 12% от всех услуг на аутсорсе). При этом услуги в сфере набора и коррекции текста за год показали самый резкий рост — на 135% по сравнению с прошлым годом. Предложение услуг в этой области увеличилось на 84%.

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Что касается распределения спроса на аутсорсинговые услуги по регионам, то тренд на привлечение внешних специалистов набирает популярность по всей стране, отмечают авторы исследования.

Так, спрос на деловые услуги более чем в два раза вырос в Тюмени (+129%), Барнауле (+124%), Ижевске (+114%). В Москве он увеличился на 28%, в Петербурге — на 42%.

Ранее исследование экспертов аналитического центра НАФИ показало, что на фоне кризиса российские компании стали чаще искать сотрудников с помощью малозатратных способов. За последние два года выросла в два раза (с 26 до 50%) доля тех, кто ищет новых работников через знакомых и в шесть раз (с 3 до 20%) тех, кто привлекает на стажировку студентов и выпускников вузов.

аутсорсинг Авито коронавирус пандемия услуги
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