В Москве переименуют три железнодорожные станции

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Станции Коломенское, Тушино и Перово Московской железной дороги с 25 марта будут переименованы. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), которая является оператором пассажирских перевозок в регионе.

Станция Коломенское Павелецкого направления будет носить название Варшавская, станцию Рижского направления Тушино переименуют в Тушинскую: они находятся поблизости от одноименных станций метро. Станция Перово Казанского направления будет называться Чухлинка, поскольку она расположена рядом со станцией Горьковского направления, носящей такое же название.

ЦППК попросила пассажиров учитывать эту информацию при планировании своих поездок и обещает, что в ближайшее время новые названия будут отражены в актуальном расписании на сайте, в мобильном приложении оператора и на бланках проездных документов.

20 февраля новые названия получили несколько станций Горьковского, Казанского, Павелецкого и Ярославского направлений Московской железной дороги.