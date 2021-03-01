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В Москве переименуют три железнодорожные станции

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Станции Коломенское, Тушино и Перово Московской железной дороги с 25 марта будут переименованы. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), которая является оператором пассажирских перевозок в регионе.

Станция Коломенское Павелецкого направления будет носить название Варшавская, станцию Рижского направления Тушино переименуют в Тушинскую: они находятся поблизости от одноименных станций метро. Станция Перово Казанского направления будет называться Чухлинка, поскольку она расположена рядом со станцией Горьковского направления, носящей такое же название.

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ЦППК попросила пассажиров учитывать эту информацию при планировании своих поездок и обещает, что в ближайшее время новые названия будут отражены в актуальном расписании на сайте, в мобильном приложении оператора и на бланках проездных документов.

20 февраля новые названия получили несколько станций Горьковского, Казанского, Павелецкого и Ярославского направлений Московской железной дороги.

Так, с 20 февраля станция Фрезер носит название Андроновка, станция Новая переименована в Авиамоторную, остановочному пункту 47 км присвоено название Ипподром. Карачарово переименовали в Нижегородскую, платформу Северянин — в Ростокино, станцию Нижние Котлы — в Нагатинскую.

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