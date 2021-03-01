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На Земле прошла магнитная буря среднего уровня G2. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Согласно данным лаборатории, магнитная буря прошла 1 марта с 06:00 по 09:00 по московскому времени. Всего в классификации магнитных бурь различают пять уровней — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремально сильная буря). С 9:00 до 12:00 ее уровень опустился до слабой (G1).

В то же время, по прогнозам ученых, вероятность магнитной бури 1 марта составляла 10%. Специалисты сообщили, что в ближайшие три дня магнитных бурь больше не ожидается, однако в ночь на 3 марта магнитосфера может быть возбуждена.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека.