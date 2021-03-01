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На Земле прошла магнитная буря

Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

На Земле прошла магнитная буря среднего уровня G2. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Согласно данным лаборатории, магнитная буря прошла 1 марта с 06:00 по 09:00 по московскому времени. Всего в классификации магнитных бурь различают пять уровней — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремально сильная буря). С 9:00 до 12:00 ее уровень опустился до слабой (G1).

В то же время, по прогнозам ученых, вероятность магнитной бури 1 марта составляла 10%. Специалисты сообщили, что в ближайшие три дня магнитных бурь больше не ожидается, однако в ночь на 3 марта магнитосфера может быть возбуждена.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека.

По его словам, во время бурь несущественно повышается вероятность «сердечных эксцессов», однако на фоне стрессов, с которыми человек сталкивается в жизни, она не так значительна.
 

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