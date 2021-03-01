На Земле прошла магнитная буря
На Земле прошла магнитная буря среднего уровня G2. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.
Согласно данным лаборатории, магнитная буря прошла 1 марта с 06:00 по 09:00 по московскому времени. Всего в классификации магнитных бурь различают пять уровней — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремально сильная буря). С 9:00 до 12:00 ее уровень опустился до слабой (G1).
В то же время, по прогнозам ученых, вероятность магнитной бури 1 марта составляла 10%. Специалисты сообщили, что в ближайшие три дня магнитных бурь больше не ожидается, однако в ночь на 3 марта магнитосфера может быть возбуждена.
Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека.