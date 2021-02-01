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В РАН оценили влияние магнитных бурь на здоровье человека

Магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека. Об этом рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, передает телеканал «Звезда».

«Если метеозависимому человеку скажите, что 1 февраля будет магнитная буря, то он себя плохо почувствует. А если не скажите, то он себя не будет чувствовать плохо», — отметил Вибе.

При этом он признал, что существуют данные об ухудшении самочувствия у людей во время магнитных бурь. «Но они статистические и конкретному человеку не применимы», — добавил астроном.

Ученые предупредили о магнитных бурях
Общество
Фото:Michael Heiman / Getty Images

По словам Вибе, во время бурь несущественно повышается вероятность «каких-то сердечных эксцессов», однако, она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек сталкивается жизни.

Вибе отметил, что на Земле начинается максимум солнечной активности, который продлится 11 лет. На протяжении этого цикла магнитных бурь станет больше, и они перестанут быть значимым событием.

Ранее ученые сообщили, что одна из самых крупных магнитных бурь в 2020 году была зарегистрирована в ночь с 27 на 28 сентября. Амплитуда колебаний возросла примерно в два раза, до значений, соответствующих средней буре.

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