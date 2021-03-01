В России появился новый дорожный знак для обозначения камер

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России с 1 марта появился новый дорожный знак «Фотовидеофиксация», заменивший действующий указатель с камерой на белом или желтом фоне. Об этом говорится в постановлении правительства.

Новый знак 6.22 «Фотовидеофиксация» ввели, чтобы информировать водителей о контроле за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) и избавиться от избытка знаков на дорогах.

Регионы должны будут перейти на новый знак до 1 сентября — тогда же утратит силу старый знак. За городом новый знак будут устанавливать за 150–300 м до зоны контроля, в населенном пункте — только на въезде в него.

В Минтрансе России подтвердили Autonews.ru, что с 1 марта на дорогах регламентировали установку нового знака. Однако новый вид знака пока не определен.