В Москве задержали перекрывших Варшавское шоссе водителей

В столице задержали водителей, которые ранее нарушили правила дорожного движения опасными маневрами и перекрыли Варшавское шоссе. Об этом сообщает в Telegram московский департамент транспорта.

«Сотрудники ГИБДД задержали их на ул. Артюхиной и уже составили протоколы об административных правонарушениях», — уточняется в сообщении.

Как передавал дептранс, нарушения зафиксировали 28 февраля в 15:30, когда на Варшавском шоссе несколько автомобилей ехали, «мешая всему потоку». «Они совершали опасные маневры — ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе», — отмечалось в сообщении.

Департамент назвал подобное недопустимым и пригрозил водителям уголовной ответственностью.