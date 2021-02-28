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Премьер Чехии сообщил об угрозе убийством ему и его семье

Андрей Бабиш
Андрей Бабиш (Фото: Katerina Sulova / CTK / Global Look Press)

Премьер-министру Чехии Андрею Бабишу и его семье угрожали убийством. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN Prima News.

«Полиция информировала меня 8 января о существовании человека, угрожающего застрелить меня и членов нашей семьи, после этого наш дом был взят под охрану», — сказал Бабиш.

В свою очередь чешская полиция сообщила в Twitter, что в отношении человека, высказавшего угрозы в адрес премьера, возбуждено уголовное дело.

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<p>Джо Байден</p>

«В связи с угрозами председателю правительства можем подтвердить, что пражская полиция открыла уголовное дело в отношении конкретного лица», — говорится в сообщении.

Ранее суд в США предъявил обвинение мужчине, угрожавшему убить президента Джо Байдена. В суде сообщили, что в период с 28 января по 1 февраля житель города Гастония в Северной Каролине Дэвид Кайл Ривз несколько раз звонил на номера Белого дома, а также полиции Капитолия и высказывал угрозы.

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