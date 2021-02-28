Премьер Чехии сообщил об угрозе убийством ему и его семье
Премьер-министру Чехии Андрею Бабишу и его семье угрожали убийством. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN Prima News.
«Полиция информировала меня 8 января о существовании человека, угрожающего застрелить меня и членов нашей семьи, после этого наш дом был взят под охрану», — сказал Бабиш.
В свою очередь чешская полиция сообщила в Twitter, что в отношении человека, высказавшего угрозы в адрес премьера, возбуждено уголовное дело.
«В связи с угрозами председателю правительства можем подтвердить, что пражская полиция открыла уголовное дело в отношении конкретного лица», — говорится в сообщении.