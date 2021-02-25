Умер художник-постановщик мультфильмов о Винни-Пухе Владимир Зуйков

Владимир Зуйков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Художник-постановщик анимационных лент «Винни-Пух идет в гости» (1971), «Винни-Пух и день забот» (1972) и «Фильм, фильм, фильм» (режиссер Федор Хитрук, 1968) Владимир Зуйков скончался в возрасте 86 лет. Об этом РБК сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Лежал в больнице с коронавирусом, вчера его подключили к ИВЛ. По всей видимости, причиной смерти стали последствия COVID-19. В больнице он находился около недели», — уточнил он.

Где пройдут похороны, пока не известно.

Зуйков родился 17 января 1935 года в Москве. В 1956 году он окончил Московский городской педагогический институт им. В.П. Потемкина, одновременно занимался иллюстрированием в разных издательствах, журналах и газетах. В 1967 году Зуйков устроился на работу в «Союзмультфильм». С 2002 года преподавал во ВГИКе на кафедре режиссуры анимационного кино.