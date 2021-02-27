Артистку Людмилу Лядову госпитализировали с COVID-19

Людмила Лядова (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

В Москве с коронавирусной инфекцией госпитализировали народную артистку РСФСР, композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову. Об этом сообщил представитель Лядовой Виталий Мирошников, передает ТАСС.

«Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. Легкие поражены на 75%», — уточнил он.

Лядовой 95 лет, она родилась 29 марта 1925 года в Екатеринбурге. В 1948 году окончила Уральскую консерваторию, в 1951-м Лядову приняли в Союз композиторов СССР.

Она написала музыку более чем к 800 песням. В частности, широкую популярность получили «Старый марш» на стихи Михаила Владимова, «Чудо-песенка», «Барабан» на стихи Игоря Шаферана, «Ай-люли», написанная для певицы Тамары Миансаровой.