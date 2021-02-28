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СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Дагестане

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Сотрудниками Следственного управления СК по Дагестану возбуждено уголовное дело после вооруженного нападения на полицейских в Махачкале 27 февраля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении. За такое преступление грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Видео: mvd.dagestan / Instagram
Видео: mvd.dagestan / Instagram
Video

По версии следствия, 25-летний житель Махачкалы около ресторана «Столичный» начал прицельную стрельбу из травматического пистолета по полицейским, которые находились при исполнении должностных обязанностей. В результате один из правоохранителей был ранен в плечо. Нападавший в ходе перестрелки также получил ранение. Его госпитализировали, однако он не выжил.

В Дагестане два человека пострадали в перестрелке с полицией
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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

О нападении на сотрудников полиции стало известно вечером 27 февраля. Тогда в пресс-службе МВД по Дагестану сообщили, что нападавших было двое. Один из них был ранен, а второй попытался скрыться, однако был задержан. Сообщалось, что он житель поселка Семендер и ему 25 лет.

Кроме того, ведомство опубликовало видео с камер наблюдения, которые зафиксировали перестрелку. На кадрах видно, что участники инцидента сделали не менее пяти выстрелов.

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