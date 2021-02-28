The National Interest оценил подходы США к сдерживанию России

Дмитрий Саймс (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Санкции США в отношении России являются полезным инструментом только в том случае, если они направлены не на изолирование и ослабление страны, а на побуждение России к более гибкой политике. К такому выводу пришел политолог и главный редактор журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

«Будущее американо-российских отношений в значительной степени является выбором Америки, и оно будет зависеть от того, насколько ловко администрация Байдена определит свои фундаментальные интересы: будь то гегемонистская демократическая империя <…> или ведущая, но сдержанная геополитическая и экономическая держава», — пояснил он.

По его словам, если власти США будут действовать напористо в отстаивании своих интересов, но сдержанно во всех остальных случаях, они смогут сдержать любую агрессию со стороны России. В противном случае Россия останется серьезным противником.

Саймс подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы санкции США были сняты, однако для этого власти страны не пойдут на серьезные уступки, как это было в эпоху бывшего президента СССР Михаила Горбачева.