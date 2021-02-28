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The National Interest оценил подходы США к сдерживанию России

Дмитрий Саймс
Дмитрий Саймс (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Санкции США в отношении России являются полезным инструментом только в том случае, если они направлены не на изолирование и ослабление страны, а на побуждение России к более гибкой политике. К такому выводу пришел политолог и главный редактор журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

«Будущее американо-российских отношений в значительной степени является выбором Америки, и оно будет зависеть от того, насколько ловко администрация Байдена определит свои фундаментальные интересы: будь то гегемонистская демократическая империя <…> или ведущая, но сдержанная геополитическая и экономическая держава», — пояснил он.

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По его словам, если власти США будут действовать напористо в отстаивании своих интересов, но сдержанно во всех остальных случаях, они смогут сдержать любую агрессию со стороны России. В противном случае Россия останется серьезным противником.

Саймс подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы санкции США были сняты, однако для этого власти страны не пойдут на серьезные уступки, как это было в эпоху бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

«Настаивать на том, что Москва повторит то, что многие россияне считают неудачей и унижением, значит, путать желаемое с возможным», — добавил он.

27 февраля Михаил Горбачев дал интервью, в котором заявил, что лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин должны провести встречу, чтобы обсудить вопросы разоружения и международной безопасности. По его словам, главной задачей президентов является недопущение ядерной войны. Для этого Путину и Байдену необходимо не «бычиться друг на друга», а договориться.

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