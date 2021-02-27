Опубликовано фото двух движущихся смерчей на Марсе

Космический аппарат Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016 заснял два движущихся смерча на поверхности Марса, сообщается на сайте «Роскосмоса».

В сообщении говорится, что снимки были сделаны 27 февраля 2019 года с разницей в 45 секунд. Смерчи обозначены двумя яркими пятнами. Пылевые вихри движутся по дну 70-километрового кратера в южном полушарии планеты. Скорость смерча, перемещающегося слева, составляет около 4 м/с, справа — 8 м/с. Темное пятно с левой стороны — базальтовое поле дюн, уточняет «Роскосмос».

В госкорпорации отметили, что пылевые вихри — постоянное явление на Марсе. Они сдувают верхний слой пыли, оставляя следы на поверхности планеты. Формирование пылевых смерчей схоже с образованием земных.

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