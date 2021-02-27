Общество , 27 фев, 21:04
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В Самарской области три человека насмерть отравились угарным газом
В селе Сергиевск Самарской области три человека погибли из-за отравления угарным газом. Об этом говорится на сайте управления СК по региону.
«Обнаружены тела трех человек, без признаков жизни: мужчины 1961 года рождения и двух женщин, 1963 года рождения. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — указано в сообщении.
По версии СК, причина — в нарушении правил использования газовых отопительных приборов. Начата доследственная проверка.