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В Самарской области три человека насмерть отравились угарным газом

Фото:СК РФ Фото:СК РФ Фото:СК РФ Фото:СК РФ
Фото: СК РФ

В селе Сергиевск Самарской области три человека погибли из-за отравления угарным газом. Об этом говорится на сайте управления СК по региону.

«Обнаружены тела трех человек, без признаков жизни: мужчины 1961 года рождения и двух женщин, 1963 года рождения. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — указано в сообщении.

СК начал проверку после отравления шести человек угарным газом в Саратове
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По версии СК, причина — в нарушении правил использования газовых отопительных приборов. Начата доследственная проверка.

В январе шесть человек, в том числе четверо детей отравились угарным газом в квартире жилого дома в Саратове. Когда им стало плохо, в квартире работала газовая колонка, пострадавших госпитализировали.

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