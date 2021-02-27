В Самарской области три человека насмерть отравились угарным газом

В селе Сергиевск Самарской области три человека погибли из-за отравления угарным газом. Об этом говорится на сайте управления СК по региону.

«Обнаружены тела трех человек, без признаков жизни: мужчины 1961 года рождения и двух женщин, 1963 года рождения. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — указано в сообщении.

По версии СК, причина — в нарушении правил использования газовых отопительных приборов. Начата доследственная проверка.