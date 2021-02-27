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Полиция задержала подозреваемых в перестрелке в кафе Ленобласти

Сотрудники уголовного розыска задержали пять человек, которые, по данным полиции, могут быть причастны к конфликту в кафе Ленинградской области. Накануне он закончился стрельбой и гибелью человека. О ходе расследования сообщила РБК пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«По местам проживания задержаны пятеро возможных участников конфликта в возрасте от 23 до 36 лет. Среди них — 33-летний владелец указанного кафе. Все они выходцы с Кавказа, четверо из них имеют российское гражданство», — уточняется в сообщении.

В Ленинградской области во время перестрелки в кафе убили мужчину
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Фото:СУ СК РФ по Ленинградской области

У злоумышленников изъяли несколько единиц оружия.

По информации МВД, к перестрелке в кафе привела «стрелка» двух групп, состоящих из представителей одной диаспоры и соперничающих за передел сфер экономического влияния.

Задержания проводились в ночь на 27 февраля, полиция также провела обыски в нескольких развлекательных заведениях Петербурга и Ленинградской области. В результате в одной из точек полицейские обнаружили и изъяли нелегальные игровые автоматы.

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Инцидент, закончившийся гибелью человека, произошел в ночь на 26 февраля в кафе города Шлиссельбурга Ленинградской области. Интернет-издание 47news сообщало, что речь идет о кафе «Баку» на Затонной улице, в конфликте участвовали несколько десятков человек. По данным издания, их встреча была запланированной.

Как рассказала РБК пресс-служба регионального главка МВД, о произошедшем стало известно благодаря звонку курьера доставки. Поздним вечером 25 февраля он на рабочем автомобиле вернулся за очередным заказом к кафе на улице Затонной. «К нему подошли трое неизвестных и попросили срочно довезти до больницы их раненого в бедро друга, на что заявитель ответил согласием. Доехав до больницы, он передал 34-летнего раненого мужчину медикам, а сам незамедлительно сообщил о произошедшем в полицию», — указали в полиции.

Сотрудники МВД приехали в названное кафе и нашли тело мужчины с огнестрельным ранением груди. Погиб человек 1982 года рождения. Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК) и о незаконном обороте оружия (ст. 222 УК).

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