Полиция задержала подозреваемых в перестрелке в кафе Ленобласти
Сотрудники уголовного розыска задержали пять человек, которые, по данным полиции, могут быть причастны к конфликту в кафе Ленинградской области. Накануне он закончился стрельбой и гибелью человека. О ходе расследования сообщила РБК пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«По местам проживания задержаны пятеро возможных участников конфликта в возрасте от 23 до 36 лет. Среди них — 33-летний владелец указанного кафе. Все они выходцы с Кавказа, четверо из них имеют российское гражданство», — уточняется в сообщении.
У злоумышленников изъяли несколько единиц оружия.
По информации МВД, к перестрелке в кафе привела «стрелка» двух групп, состоящих из представителей одной диаспоры и соперничающих за передел сфер экономического влияния.