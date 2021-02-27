Полиция задержала подозреваемых в перестрелке в кафе Ленобласти

Задержания проводились в ночь на 27 февраля, полиция также провела обыски в нескольких развлекательных заведениях Петербурга и Ленинградской области. В результате в одной из точек полицейские обнаружили и изъяли нелегальные игровые автоматы.

Инцидент, закончившийся гибелью человека, произошел в ночь на 26 февраля в кафе города Шлиссельбурга Ленинградской области. Интернет-издание 47news сообщало, что речь идет о кафе «Баку» на Затонной улице, в конфликте участвовали несколько десятков человек. По данным издания, их встреча была запланированной.

Как рассказала РБК пресс-служба регионального главка МВД, о произошедшем стало известно благодаря звонку курьера доставки. Поздним вечером 25 февраля он на рабочем автомобиле вернулся за очередным заказом к кафе на улице Затонной. «К нему подошли трое неизвестных и попросили срочно довезти до больницы их раненого в бедро друга, на что заявитель ответил согласием. Доехав до больницы, он передал 34-летнего раненого мужчину медикам, а сам незамедлительно сообщил о произошедшем в полицию», — указали в полиции.

Сотрудники МВД приехали в названное кафе и нашли тело мужчины с огнестрельным ранением груди. Погиб человек 1982 года рождения. Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК) и о незаконном обороте оружия (ст. 222 УК).