Две одиннадцатилетние девочки пропали на Таймыре

Полицию Таймыра подняли по тревоге на поиски двух одиннадцатилетних девочек, которые накануне не вернулись домой. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Ранее в полицию обратилась жительница города Дудинка, которая рассказала, что ее дочь ушла из дома и не вернулась. В то же время другой местный житель также заявил, что его дочь не пришла домой с прогулки.

В поисках детей принимают участие более 50 правоохранителей. Полицейские устанавливают круг общения девочек, опрашивают родных и друзей, проверяют подвальные и чердачные помещения. Также на поиски школьниц ориентированы службы такси города, скорой медицинской помощи и общественность.

Сейчас в Дудинке около 40 градусов мороза, погода ясная.