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Две одиннадцатилетние девочки пропали на Таймыре

Полицию Таймыра подняли по тревоге на поиски двух одиннадцатилетних девочек, которые накануне не вернулись домой. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Ранее в полицию обратилась жительница города Дудинка, которая рассказала, что ее дочь ушла из дома и не вернулась. В то же время другой местный житель также заявил, что его дочь не пришла домой с прогулки.

В поисках детей принимают участие более 50 правоохранителей. Полицейские устанавливают круг общения девочек, опрашивают родных и друзей, проверяют подвальные и чердачные помещения. Также на поиски школьниц ориентированы службы такси города, скорой медицинской помощи и общественность.

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Сейчас в Дудинке около 40 градусов мороза, погода ясная.

Позднее в МВД сообщили, что полицейские нашли пропавших детей. Девочки были возвращены своим семьям.

В ноябре прошлого года во Владимирской области нашли семилетнего мальчика, похищенного за два месяца до этого. По словам ребенка, похититель затолкал его в свою машину, а после удерживал его в своем доме. Как рассказали в МВД, пропавшего мальчика удалось найти благодаря публикациям в «теневом сегменте интернета», на которые ведомству указали зарубежные коллеги из Интерпола. В этих публикациях говорилось о мужчине, который удерживает у себя дома ребенка.

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