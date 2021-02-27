Путин поздравил с праздником военных Сил спецопераций

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 74,44 (+0,96) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,37 (+0,87) Инвестиции, 26 фев, 13:39
В России пятый день подряд зафиксировали менее 12 тыс. заболевших COVID Общество, 11:07 Палата представителей США одобрила план спасения экономики на $1,9 трлн Экономика, 11:06 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 февраля Общество, 11:03 Экономика Крыма выросла почти на 20% после пересчета Экономика, 11:00 Как именно big data и интернет вещей меняют жизнь российских городов РБК и Минстрой, 11:00 Капризов забросил шайбу из-за ворот в матче НХЛ. Видео Спорт, 10:39 Мишустин упростил выпускные экзамены школьникам из-за коронавируса Общество, 10:28 Путин поздравил с праздником военных Сил спецопераций Общество, 10:12 Пятьдесят идей для подарков на 8 марта РБК и Крокус Сити Молл, 10:11 Мировой рынок IPO в год пандемии. Обзор «РБК Инвестиций» Инвестиции, 10:01 Предзаказ остался основной опцией в дистанционной торговле лекарствами Бизнес, 10:00 Как искусственный интеллект и криптовалюта повышают градус планеты Зеленая экономика, 10:00  Леди Гаге вернули похищенных собак Общество, 09:43 США подняли уровень угрозы для своих военных в Ираке после удара в Сирии Политика, 09:41
Общество ,  
0 

Путин поздравил с праздником военных Сил спецопераций

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за безупречную службу и готовность действовать в интересах России в любой точке мира. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Хочу искренне поблагодарить за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу присяге. Создание Сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы», — сказал он.

Путин и Шойгу поздравили россиян с Днем защитника Отечества
Общество

Он также выразил надежду, что военные смогут всегда достойно решить даже самую сложную боевую задачу.

День Сил специальных операций отмечается 27 февраля с 2015 года. Эту дату Путин установил как признание заслуг бойцов в благополучном разрешении ситуации в Крыму. Тогда он заявил, что «ни у кого не должно быть иллюзий, что возможно добиться военного превосходства над Россией».

силы специальных операций Владимир Путин поздравление
Материалы по теме
Путин и Шойгу поздравили россиян с Днем защитника Отечества
Общество
Путин поздравил Следственный комитет России с юбилеем
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter