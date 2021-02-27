Путин поздравил с праздником военных Сил спецопераций

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за безупречную службу и готовность действовать в интересах России в любой точке мира. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Хочу искренне поблагодарить за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу присяге. Создание Сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы», — сказал он.

Он также выразил надежду, что военные смогут всегда достойно решить даже самую сложную боевую задачу.

День Сил специальных операций отмечается 27 февраля с 2015 года. Эту дату Путин установил как признание заслуг бойцов в благополучном разрешении ситуации в Крыму. Тогда он заявил, что «ни у кого не должно быть иллюзий, что возможно добиться военного превосходства над Россией».