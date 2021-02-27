Общество , 27 фев, 10:12
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Путин поздравил с праздником военных Сил спецопераций
Владимир Путин
«Хочу искренне поблагодарить за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу присяге. Создание Сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы», — сказал он.
Он также выразил надежду, что военные смогут всегда достойно решить даже самую сложную боевую задачу.
День Сил специальных операций отмечается 27 февраля с 2015 года. Эту дату Путин установил как признание заслуг бойцов в благополучном разрешении ситуации в Крыму. Тогда он заявил, что «ни у кого не должно быть иллюзий, что возможно добиться военного превосходства над Россией».