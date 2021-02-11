Власти Дзержинска ответили на данные о появлении голубых собак

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Власти города Дзержинска в Нижегородской области ведут переговоры с руководством предприятия «Дзержинское оргстекло» (в 2015 году Арбитражный суд Нижегородской области признал химический завод банкротом), на территории которого предположительно обнаружили собак, окрашенных в голубой цвет, для их отлова и осмотра. Об этом РБК сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Собаки находятся на территории частной организации «Дзержинское оргстекло». Это закрытая территория. Сейчас ведутся переговоры с руководством предприятия о возможности отлова собак. Животных необходимо осмотреть, оценить их состояние, определить причину окрашивания шерсти», — сказали там.

Конкурсный управляющий акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец сообщил «РИА Новости», что на территории завода находится много заброшенных зданий, и предположил, что бродячие собаки могли найти в одном из них «остатки какой-то химии», например медного купороса, и в них выпачкаться. «Несколько лет назад, я слышал, замечали, что некоторые собаки окрашивались в какие-то неестественные цвета. Тоже что-то нашли, их же никто не контролирует. Я не могу нести расходы на отлов бездомных животных и их стерилизацию», — сказал Мисливец. РБК обратился за комментарием в АО «Дзержинское оргстекло».

Фотографии с голубыми собаками были опубликованы в том числе в паблике «Типичный Дзержинск» в социальной сети «ВКонтакте».