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Мужчина поджег себя у телецентра «Останкино»

Мужчина совершил попытку самоподжога на улице Королева на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главного управления Росгвардии по столице.

По информации ведомства, сотрудники Росгвардии во время патрулирования увидели мужчину, который поджег себя. Они вместе с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, охраняющими телецентр «Останкино», начали тушить огонь на молодом человеке.

«Общими усилиями росгвардейцам удалось быстро погасить пламя, после чего они вызвали экипаж скорой помощи, которому передали пострадавшего», — рассказали в Росгвардии.

Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
Общество
Фото:kiev.informator.ua / Facebook

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили РБК, что информация о происшествии в ведомство не поступала.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Также 26 февраля неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, где проходила акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения. Как сообщал телеканал «НАШ», после того как человека охватило пламя, его повалили и сбили с него огонь.

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На записи видно, что мужчина получил ожоги, на нем обгорели вещи, однако после оказания ему помощи он смог подняться. Сам пострадавший заявил журналистам, что причиной его поступка были «безвластие» и «коррупция» на Украине, а также «кража» у него участка земли.

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