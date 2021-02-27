Мужчина поджег себя у телецентра «Останкино»

Мужчина совершил попытку самоподжога на улице Королева на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главного управления Росгвардии по столице.

По информации ведомства, сотрудники Росгвардии во время патрулирования увидели мужчину, который поджег себя. Они вместе с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, охраняющими телецентр «Останкино», начали тушить огонь на молодом человеке.

«Общими усилиями росгвардейцам удалось быстро погасить пламя, после чего они вызвали экипаж скорой помощи, которому передали пострадавшего», — рассказали в Росгвардии.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили РБК, что информация о происшествии в ведомство не поступала.