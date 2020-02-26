Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского

Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».

После того как человека охватило пламя, его повалили и сбили с него огонь. Как следует из трансляции телеканала, мужчина получил ожоги рук, на нем обгорели вещи, однако серьезно он не пострадал и после оказания ему помощи смог подняться.

Сам пострадавший заявил журналистам, что причиной его поступка были «безвластие» и «коррупция» на Украине, а также «кража» у него участка земли. «Я уже сюда не первый раз приезжаю, все бесполезно. Нету закона, у них закон это деньги. Я не вижу выхода, поэтому я так и поступил», — заявил мужчина, пояснив, что облил себя бензином и поджег, чтобы быть услышанным

Организаторы митинга заявили, что совершивший самоподжог мужчина не является одним из участвующих в акции протеста медиков.