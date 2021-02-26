«Газпром» приостановил добычу на месторождении в ЯНАО из-за пожара

В пресс-службе указали, что месторождение находится далеко от населенных пунктов и угрозы для жителей нет.

Позднее в ООО «Газпром добыча Надым» сообщили РБК о ликвидации возгорания. Кроме того, проведенный экологический мониторинг показал, что состояние окружающей среды не изменилось. В пресс-службе предприятия указали, что идет подготовка к ремонтно-восстановительным работам.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура организовала проверку по факту пожара. «В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего техногенного события, наступившие негативные последствия», — отметили в ведомстве.

Юбилейное месторождение используют для газоснабжения России с 1992 года. Установка комплексной подготовки газа там была введена в 2000 году. Сейчас на месторождении действует примерно 100 эксплуатационных скважин. С начала разработки там удалось добыть более 300 млрд куб. м газа.