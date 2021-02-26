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Бизнес ,  
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«Газпром» приостановил добычу на месторождении в ЯНАО из-за пожара

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«Газпром добыча Надым» («дочка» «Газпрома») приостановила работу на газовом промысле Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе из-за пожара. Об этом РБК сообщила служба по связям с общественностью и СМИ компании.

«На газовом промысле Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе произошло возгорание на установке комплексной подготовки газа. Пострадавших нет. Добыча временно приостановлена», — говорится в сообщении.

В ЯНАО произошло возгорание на магистральном газопроводе
Общество
Фото:Global Look Press

В компании сказали, что вывели эксплуатационный персонал с территории промысла, а на месте происшествия работают пожарные. Возгорание удалось локализовать. На промысел выехали представители оперштаба и ремонтная бригада компании.

В пресс-службе указали, что месторождение находится далеко от населенных пунктов и угрозы для жителей нет.

Позднее в ООО «Газпром добыча Надым» сообщили РБК о ликвидации возгорания. Кроме того, проведенный экологический мониторинг показал, что состояние окружающей среды не изменилось. В пресс-службе предприятия указали, что идет подготовка к ремонтно-восстановительным работам.

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Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура организовала проверку по факту пожара. «В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего техногенного события, наступившие негативные последствия», — отметили в ведомстве.

Юбилейное месторождение используют для газоснабжения России с 1992 года. Установка комплексной подготовки газа там была введена в 2000 году. Сейчас на месторождении действует примерно 100 эксплуатационных скважин. С начала разработки там удалось добыть более 300 млрд куб. м газа.

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