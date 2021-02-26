«Газпром» приостановил добычу на месторождении в ЯНАО из-за пожара
«Газпром добыча Надым» («дочка» «Газпрома») приостановила работу на газовом промысле Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе из-за пожара. Об этом РБК сообщила служба по связям с общественностью и СМИ компании.
«На газовом промысле Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе произошло возгорание на установке комплексной подготовки газа. Пострадавших нет. Добыча временно приостановлена», — говорится в сообщении.
В компании сказали, что вывели эксплуатационный персонал с территории промысла, а на месте происшествия работают пожарные. Возгорание удалось локализовать. На промысел выехали представители оперштаба и ремонтная бригада компании.