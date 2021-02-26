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Общество ,  
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Жильцов дома в Нижнем Новгороде эвакуировали после взрыва газа

Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

В Нижнем Новгороде спасатели эвакуируют жильцов 12-этажного дома, где произошел взрыв бытового газа на цокольном этаже. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

В пресс-службе губернатора и правительства региона РБК сообщили, что всего из здания эвакуированы 68 человек, в том числе шесть детей. Как заявил заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, эвакуированы жильцы двух подъездов.

«Силами администрации города обеспечен пункт временного размещения для жителей, эвакуированных из двух подъездов дома. Людям предоставим горячий чай и необходимое питание», — сказал Сивохин

По его словам, решение о возврате жителей в свой дом будет принято после заключения экспертов о состоянии несущих конструкций дома.

Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Видео
Общество

Согласно сообщению регионального ГУ МЧС России, пункт временного размещения был развернут на базе школы № 41. В пресс-службе правительства Нижегородской области уточнили РБК, что для перевозки эвакуированных жителей в пункт размещения «Нижегородпассажиравтотранс» выделил автобусы.

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Взрыв бытового газа на цокольном этаже 12-этажного дома произошел утром 26 февраля. Здание расположено на Мещерском бульваре Канавинского района города.

Местный портал Newsnn.ru со ссылкой на очевидцев писал, что газ взорвался в суши-баре, который расположен в жилом доме. Под завалами могут находиться два человека.

Нижний Новгород ГУ МЧС хлопок газа эвакуация новости
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В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме
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