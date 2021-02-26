Жильцов дома в Нижнем Новгороде эвакуировали после взрыва газа

В Нижнем Новгороде спасатели эвакуируют жильцов 12-этажного дома, где произошел взрыв бытового газа на цокольном этаже. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

В пресс-службе губернатора и правительства региона РБК сообщили, что всего из здания эвакуированы 68 человек, в том числе шесть детей. Как заявил заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, эвакуированы жильцы двух подъездов.

«Силами администрации города обеспечен пункт временного размещения для жителей, эвакуированных из двух подъездов дома. Людям предоставим горячий чай и необходимое питание», — сказал Сивохин

По его словам, решение о возврате жителей в свой дом будет принято после заключения экспертов о состоянии несущих конструкций дома.