Twitter создаст платную подписку для эксклюзивного контента и сообщества

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Социальная сеть Twitter создаст платную подписку для эксклюзивного контента Super Follows, а также у пользователей появится возможность создавать группы. Об этом сообщает The Verge.

Super Follows позволит сети микроблогов брать плату с пользователей за эксклюзивный контент. Это может быть доступ к сообществу, подписка на информационный бюллетень, а также бейдж, демонстрирующий поддержку пользователя.

Как сообщила эксперт по мобильным приложениям Джейн Манчун Вонг со ссылкой на разговор руководства компании с инвесторами, Super Follow будет похожа на сервис Patreon, на котором авторы творческих произведений могут распространять свои работы по платной подписке и предоставлять дополнительный контент для своих подписчиков.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о такой деятельности компании, передало, что Twitter рассматривает возможность введения ряда платных функций.