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Технологии и медиа ,  
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Twitter создаст платную подписку для эксклюзивного контента и сообщества

Фото: Charles Pertwee / Getty Images / Barclays Asia Trophy
Фото: Charles Pertwee / Getty Images / Barclays Asia Trophy

Социальная сеть Twitter создаст платную подписку для эксклюзивного контента Super Follows, а также у пользователей появится возможность создавать группы. Об этом сообщает The Verge.

Super Follows позволит сети микроблогов брать плату с пользователей за эксклюзивный контент. Это может быть доступ к сообществу, подписка на информационный бюллетень, а также бейдж, демонстрирующий поддержку пользователя.

Как сообщила эксперт по мобильным приложениям Джейн Манчун Вонг со ссылкой на разговор руководства компании с инвесторами, Super Follow будет похожа на сервис Patreon, на котором авторы творческих произведений могут распространять свои работы по платной подписке и предоставлять дополнительный контент для своих подписчиков.

Bloomberg перечислил возможные платные услуги Twitter
Технологии и медиа
Фото:Bethany Clarke / Getty Images

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о такой деятельности компании, передало, что Twitter рассматривает возможность введения ряда платных функций.

Одной из идей называли возможность пользователей перечислять деньги тем, кого они читают, за эксклюзивный контент, а также расширение пользовательских функций, например установка кнопки «отменить отправку твита».

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