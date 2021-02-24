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Общество ,  
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Умер кинокритик и ведущий «Кинопанорамы» Даль Орлов

Даль Орлов
Даль Орлов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Киновед и критик, ведущий телепередачи «Кинопанорама» в советские годы Даль Орлов умер на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Орлов родился 10 февраля 1935 года в поселке Раздольное в Приморском крае в семье офицера-политработника. В 1957-м он окончил филфак МГУ. Затем он работал в редакции газеты «Труд», позднее стал главой отдела литературы и искусства.

С 1969 года Орлов был заместителем главреда журнала «Искусство кино», в 1972-м стал главредом Главной сценарной редакционной коллегии Госкино СССР, а позднее, в 1978 году, возглавил журнал «Советский экран».

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Телепередачу «Кинопанорама», чередуясь с Эльдаром Рязановым, он вел в 1980–1986 годах.». После этого он работал в газетах «Новое русское слово», «Век» и «Родной газете». Помимо этого Орлов писал пьесы и сценарии.

В 1984 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

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