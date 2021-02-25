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Политика ,  
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На Украине объявили блогера Шария в розыск

Анатолий Шарий
Анатолий Шарий (Фото: anatolijsharij / Instagram)

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск блогера Анатолия Шария из-за его неявки на допрос в качестве подозреваемого. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Шарий подозревается в государственной измене. Киевские власти обвиняют его в работе на российские государственные СМИ. Киевская городская прокуратура открыла производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.

По данным СБУ, с 2012 года Шарий «занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны». Как утверждают спецслужбы, его целью было обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание конфликтов.

СБУ заподозрила блогера Шария в работе на «иностранные структуры»
Политика
Фото: Анатолий Шарий / Facebook

В Киеве заявили, что Шария «использовали телеканалы ВГТРК», а также телеканал Минобороны России «Звезда».

Сам Шарий заявил, что его среди прочего обвиняют в «пропаганде многоязычия». Действия спецслужб блогер объяснил своими антикоррупционными расследованиями и связями СБУ с радикальными украинскими организациями.

Шарий покинул Украину в 2011 году, объяснив это преследованием властей после серии статей с критикой действий сотрудников МВД. Он получил политическое убежище в Евросоюзе. С 2014 года Шарий в своем видеоблоге критиковал деятельность украинских националистов и президента Петра Порошенко. После смены власти Шарий попытался участвовать в выборах и содействовал созданию «Партии Шария», которая получила места в нескольких городских советах. Шарий также критикует и действующего президента страны Владимира Зеленского. 

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