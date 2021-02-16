СБУ заподозрила блогера Шария в работе на «иностранные структуры»

В Киеве считают, что его использовали российские госСМИ. Сам Шарий почти 10 лет живет за рубежом, получив убежище в ЕС

Фото: Анатолий Шарий / Facebook

Служба безопасности Украины заподозрила блогера и политика Анатолия Шария в противоправной деятельности в информационной сфере, которая наносит ущерб национальной безопасности. В сообщении на официальном сайте ведомства указывается, что у спецслужб «есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур».

Заявлено, что Киевская городская прокуратура открыла производство по с.1 ст.111 (Государственная измена) и ч.1 ст.161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины. Шарий проходит как подозреваемый.

В сообщении СБУ утверждается, что еще с 2012 года Шарий «занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивной, искаженную информацию о правительственных инициатив и событий на Востоке страны». «Целью было — обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов», — утверждают спецслужбы.

Также в Киеве заявили, что Шария «использовали телеканалы ВГТРК», а также телеканал Минобороны России «Звезда».