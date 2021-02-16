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Политика ,  
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СБУ заподозрила блогера Шария в работе на «иностранные структуры»

В Киеве считают, что его использовали российские госСМИ. Сам Шарий почти 10 лет живет за рубежом, получив убежище в ЕС
Фото: Анатолий Шарий / Facebook
Фото: Анатолий Шарий / Facebook

Служба безопасности Украины заподозрила блогера и политика Анатолия Шария в противоправной деятельности в информационной сфере, которая наносит ущерб национальной безопасности. В сообщении на официальном сайте ведомства указывается, что у спецслужб «есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур».

Заявлено, что Киевская городская прокуратура открыла производство по с.1 ст.111 (Государственная измена) и ч.1 ст.161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины. Шарий проходит как подозреваемый.

В сообщении СБУ утверждается, что еще с 2012 года Шарий «занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивной, искаженную информацию о правительственных инициатив и событий на Востоке страны». «Целью было — обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов», — утверждают спецслужбы.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Также в Киеве заявили, что Шария «использовали телеканалы ВГТРК», а также телеканал Минобороны России «Звезда».

Сам Шарий в своем Twitter поблагодарил СБУ за предъявленное подозрение. «Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня — чистая политика», — написал он.

Действия спецслужб Шарий объяснил антикоррупционными расследованиями и связями СБУ с радикальными украинскими организациями.

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Шарий в 2011 году покинул Украину, объяснив это преследованием властей после серии статей с критикой действий сотрудников МВД. Он получил политическое убежище в Евросоюзе и с тех пор не возвращался на родину.

С 2014 года Шарий в своем видеоблоге критиковал деятельность украинских националистов и президента Петра Порошенко. После смены власти Шарий попытался участвовать в выборах и содействовал созданию «Партии Шария», которая получила места в нескольких городских советах, критикуя в том числе и президента Владимира Зеленского.

Автор
Артем Филипенок
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