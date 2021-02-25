В Красноярске арестовали четверых фигурантов дела о торговле младенцами
В Красноярске правоохранители отыскали девять младенцев, предназначенных для продажи, и задержали четверых подозреваемых. Об этом сообщает региональный главк СК.
По делу о продаже детей следователи подозревают троих жителей Красноярска: 37- и 33-летних мужчин и 31-летнюю женщину. По данным СК, некоторые из них имеют юридическое образование, а один работал в правоохранительных органах. Также была задержана 27-летняя гражданка Казахстана, передавшая своего новорожденного ребенка подозреваемым.
Всех четверых подозреваемых заключили под стражу. Следователи возбудили дело по факту продажи двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК).