В Красноярске арестовали четверых фигурантов дела о торговле младенцами

По версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина организовал деятельность по привлечению женщин, готовых за деньги родить детей и передать младенцев ему для последующей продажи иностранцам.

Для этого выбрали гражданку Казахстана. Она на территории Камбоджи прошла медпроцедуру и забеременела, а родила в Красноярске в апреле 2020 года. После этого она оформила доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять ее интересы в государственных органах, уехала в Казахстан и получила $13 тыс. Затем организатор забрал из роддома новорожденного мальчика, чтобы передать его третьим лицам за вознаграждение.

«В настоящее время установлено местонахождение девяти младенцев, которые, предположительно, рождены женщинами за денежное вознаграждение и переданы подозреваемым. Все малыши помещены в дом малютки», — сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что личности и местонахождение других рожениц устанавливаются.

В декабре следователи сообщили, что в апреле 2020 года три жительницы Казахстана за денежное вознаграждение родили для граждан Китая детей, которых затем бросили в медицинском учреждении Красноярска. Сами они уехали на родину. Сумма вознаграждения составила 1 млн руб. СК передавал, что детей нашли и поместили в дом ребенка.