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В Красноярске арестовали четверых фигурантов дела о торговле младенцами

Видео: Следственный комитет РФ
Видео: Следственный комитет РФ
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В Красноярске правоохранители отыскали девять младенцев, предназначенных для продажи, и задержали четверых подозреваемых. Об этом сообщает региональный главк СК.

По делу о продаже детей следователи подозревают троих жителей Красноярска: 37- и 33-летних мужчин и 31-летнюю женщину. По данным СК, некоторые из них имеют юридическое образование, а один работал в правоохранительных органах. Также была задержана 27-летняя гражданка Казахстана, передавшая своего новорожденного ребенка подозреваемым.

Всех четверых подозреваемых заключили под стражу. Следователи возбудили дело по факту продажи двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК).

В Красноярске возбудили дело после попытки продать троих детей в Китай
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

По версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина организовал деятельность по привлечению женщин, готовых за деньги родить детей и передать младенцев ему для последующей продажи иностранцам.

Для этого выбрали гражданку Казахстана. Она на территории Камбоджи прошла медпроцедуру и забеременела, а родила в Красноярске в апреле 2020 года. После этого она оформила доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять ее интересы в государственных органах, уехала в Казахстан и получила $13 тыс. Затем организатор забрал из роддома новорожденного мальчика, чтобы передать его третьим лицам за вознаграждение.

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«В настоящее время установлено местонахождение девяти младенцев, которые, предположительно, рождены женщинами за денежное вознаграждение и переданы подозреваемым. Все малыши помещены в дом малютки», — сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что личности и местонахождение других рожениц устанавливаются.

В декабре следователи сообщили, что в апреле 2020 года три жительницы Казахстана за денежное вознаграждение родили для граждан Китая детей, которых затем бросили в медицинском учреждении Красноярска. Сами они уехали на родину. Сумма вознаграждения составила 1 млн руб. СК передавал, что детей нашли и поместили в дом ребенка.

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