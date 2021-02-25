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Кремль ответил на фразу экс-посла США о поседевших из-за России волосах

Уильям Бернс
Уильям Бернс (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу слов кандидата в главы ЦРУ Уильяма Бернса о его работе в России, отметив, что не силен в геронтологии. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Накануне Бернс, занимавший пост посла в России в 2005–2008 годах, на слушаниях по утверждению своей кандидатуры заявил, что бóльшая часть его волос поседела из-за службы в России.

«Я не силен в геронтологии, поэтому воздержусь от каких-то комментариев», — сказал представитель Кремля, комментируя его слова

При этом Песков отметил, что Бернс умело руководил посольством и хорошо понимал Россию.

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«Он никогда не был глупым «ястребом», всегда был очень сбалансированным американцем, который защищал интересы своей страны, но понимал необходимость диалога», — указал представитель Кремля.

На пост главы Центрального разведывательного управления Бернса выдвинул 11 января президент США Джозеф Байден. По словам главы государства, экс-посол сможет справиться с «кибератаками, исходящими из Москвы», а также с вызовами со стороны Китая и угрозой терроризма.

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