Кремль ответил на фразу экс-посла США о поседевших из-за России волосах

Уильям Бернс (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу слов кандидата в главы ЦРУ Уильяма Бернса о его работе в России, отметив, что не силен в геронтологии. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Накануне Бернс, занимавший пост посла в России в 2005–2008 годах, на слушаниях по утверждению своей кандидатуры заявил, что бóльшая часть его волос поседела из-за службы в России.

«Я не силен в геронтологии, поэтому воздержусь от каких-то комментариев», — сказал представитель Кремля, комментируя его слова

При этом Песков отметил, что Бернс умело руководил посольством и хорошо понимал Россию.