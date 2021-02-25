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В Кремле пообещали продолжать работу по борьбе с бедностью

Фото: Денис Синяков / Reuters
Фото: Денис Синяков / Reuters

В России постоянно ведется работа по борьбе с бедностью, хотя иногда этому мешают разные факторы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе. <...> Да, не все получается. Да, различные факторы иногда серьезно мешают работе, но никто не собирается опускать руки, эта работа будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что без темы бедности не проходит ни одно послание российского лидера Владимира Путина. «Вы знаете, что тема борьбы с бедностью — не с нищетой, а с бедностью — является абсолютнейшим приоритетом руководства нашей страны, президента Путина и правительства», — отметил он.

Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью в Китае
Политика
Си Цзиньпин

Представитель Кремля поприветствовал заявление председателя КНР Си Цзиньпина о победе над бедностью в стране. «Мы, конечно, приветствуем успехи наших китайских партнеров», — сказал он.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью. По его словам, из состояния бедности были выведены 98,99 млн жителей сельской местности, 832 уезда и 128 тыс. деревень.

В конце прошлого года Всемирный банк сообщил, что антикризисные решения российских властей по поддержке необеспеченных слоев населения предположительно позволят в полной мере компенсировать негативное влияние пандемии COVID-19 на уровень бедности.

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По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2020 года уровень бедности (доля населения с доходами ниже общероссийского прожиточного минимума) повысился до 13,2% (на 0,9 п.п., или 1,3 млн человек, с начала года). Однако он остается ниже, чем в первом полугодии 2018–2019 годов, отметил Всемирный банк.

бедность Кремль Дмитрий Песков
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