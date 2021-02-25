В Кремле пообещали продолжать работу по борьбе с бедностью

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В России постоянно ведется работа по борьбе с бедностью, хотя иногда этому мешают разные факторы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе. <...> Да, не все получается. Да, различные факторы иногда серьезно мешают работе, но никто не собирается опускать руки, эта работа будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что без темы бедности не проходит ни одно послание российского лидера Владимира Путина. «Вы знаете, что тема борьбы с бедностью — не с нищетой, а с бедностью — является абсолютнейшим приоритетом руководства нашей страны, президента Путина и правительства», — отметил он.

Представитель Кремля поприветствовал заявление председателя КНР Си Цзиньпина о победе над бедностью в стране. «Мы, конечно, приветствуем успехи наших китайских партнеров», — сказал он.