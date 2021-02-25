Прокуратура оштрафовала опубликовавшего фото Гитлера жителя Якутии

Жителя Нюрбинского района Якутии оштрафовали на 100 тыс. руб. за то, что разместил на своей странице в соцсети фотографию Адольфа Гитлера и сопроводил надписями, оправдывающими нацизм. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Дело в отношении мужчины возбудили по ч. 1 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма). Обвиняемый 4 мая прошлого года опубликовал фотографию Гитлера с подписями для «публичной демонстрации неограниченному кругу лиц».

«Таким образом, он <...>, одобрив участие Гитлера в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, совершил реабилитацию нацизма», — сообщили в ведомстве.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, отметили в прокуратуре.