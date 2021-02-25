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Прокуратура оштрафовала опубликовавшего фото Гитлера жителя Якутии

Жителя Нюрбинского района Якутии оштрафовали на 100 тыс. руб. за то, что разместил на своей странице в соцсети фотографию Адольфа Гитлера и сопроводил надписями, оправдывающими нацизм. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Дело в отношении мужчины возбудили по ч. 1 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма). Обвиняемый 4 мая прошлого года опубликовал фотографию Гитлера с подписями для «публичной демонстрации неограниченному кругу лиц».

«Таким образом, он <...>, одобрив участие Гитлера в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, совершил реабилитацию нацизма», — сообщили в ведомстве.

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Фото:АГН «Москва»

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, отметили в прокуратуре.

Уголовную ответственность за оправдание нацизма в России ввели в 2014 году. Ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма) предусматривает в том числе наказание за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Сейчас по ней установлена ответственность в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб., либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок. Если преступление совершено с использованием СМИ либо служебного положения, то штраф может увеличиться до 500 тыс. руб., а срок лишения свободы — до пяти.

В феврале этого года депутат Ирина Яровая внесла в Госдуму проекты поправок в КоАП об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма в интернете. Она предложила установить штрафы для юрлиц за подобное деяние в размере от 1,5 млн до 3 млн руб.

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Группа депутатов Госдумы от «Единой России» во главе с Яровой также предложила дополнить закон об ответственности за реабилитацию нацизма наказанием за оскорбление ветеранов.

Якутия штраф Адольф Гитлер реабилитация нацизма прокуратура
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