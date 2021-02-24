В Харькове депутаты в третий раз вернули проспекту имя маршала Жукова

Харьков, Украина (Фото: РИА Новости)

Депутаты городского собрания Харькова приняли решение вернуть проспекту Петра Григоренко имя маршала Георгия Жукова, сообщается на сайте горсовета.

Решение было принято в ходе заседания горсовета, которое транслировалось в Facebook. За переименование проголосовали 57 депутатов, против — 16, шестеро воздержались от голосования.

Проспект Маршала Жукова был переименован в честь Петра Григоренко в мае 2016 после принятия закона «Об осуждении тоталитарных режимов в Украине».

Городской совет Харькова уже дважды принимал решение о возвращении проспекту исторического названия, но оба решения депутатов отменил суд после обжалования.