В Харькове дважды за неделю облили краской памятник маршалу Жукову

В Харькове вторую ночь подряд неизвестные обливают краской памятник маршалу Жукову. Первый инцидент произошел в ночь на 19 мая, об этом сообщал городской портал 057.ua со ссылкой на работников коммунальных служб.

В ночь на 20 мая неизвестные снова облили памятник, в результате чего краска попала как на верхнюю, так и на нижнюю его части, в том числе и с обратной стороны. Сообщение о втором происшествии размещено на сайте харьковской полиции.

Пресс-атташе Генконсульства России в Харькове Дмитрий Бондарец сообщил РБК, что «хулиганские выходки» в отношении памятника Георгию Жукову приобрели регулярный характер. «Акты вандализма, совершенные в период с 18 по 20 мая 2020 года, являются очередным подтверждением попыток осквернить и переписать совместную историю Победы в Великой Отечественной войне на территории Украины», — считает пресс-атташе.

По данным российского Генконсульства, коммунальные службы города сейчас пытаются очистить дважды облитый краской бюст.

Полиция Харьковской области устанавливает обстоятельства повреждения памятника, решается вопрос о квалификации события, говорится на сайте ведомства. На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции изъяли разбитую стеклянную банку с остатками краски.

В ноябре прошлого года в Одессе вандалы облили красной краской памятную доску маршалу Жукову. На доске они написали слово «кат», что в переводе на русский означает «палач» или «мучитель».