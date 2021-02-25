Суд назначил новую экспертизу по делу о завещанной священнику квартире

Ранее Смирнова утверждала, что на верующую родственницу оказывала давление супруга протоиерея Куликова Галина, которая начала проявлять интерес к Крутовой после перенесенных ею двух инсультов. Сначала это приняли за «христианское сочувствие», однако вскоре родственников перестали пускать в квартиру, где появилась незнакомая сиделка-прихожанка, сообщала Смирнова в письме к патриарху Кириллу (есть у РБК).

Химкинский городской суд уже направлял дело на экспертизу. Она показала, что умершая Крутова страдала когнитивным расстройством, сообщил РБК адвокат Александр Песковой.

«То есть на физическом уровне уже поражения — мозга, психики. Не просто навязчивые идеи, агорафобия, а когнитивно-физиологическое расстройство. Но поскольку в материалах дела отсутствуют показания о том, что она когда-либо при жизни освидетельствовалась психиатром или психологом, эксперты не смогли дать однозначный ответ, могла ли она отдавать отчет своим действиям при составлении завещания», — рассказал защитник.

По словам Пескового, дополнительную экспертизу суд назначил после показаний сотрудников отдела социальной защиты и полиции, которые опрашивали бабушку Смирновой, 1926 года рождения, проживавшую в квартире вместе с Крутовой. Сотрудники ведомства сообщили, что бабушкин телефон находился у сиделки из храма, а сама она не знала, что ее дочь Ирина завещает квартиру священнослужителю.

По словам Смирновой, после смерти Крутовой сиделка от храма бессребреников Косьмы и Дамиана стала опекать и бабушку. Тогда же она обратилась в МВД. Ведомство инициировало проверку на предмет возбуждения уголовного дела по факту мошенничества (ст. 159 УК).

О результатах проверки информации еще нет. «Идет проверка МВД, уголовное дело не возбуждено, материал на контроле прокуратуры должен быть, но в прокуратуре постарались максимально отстраниться», — заявил Песковой.

РБК направил запросы в ГУ МВД по Московской области, в прокуратуру Московской области, а также в храм святых бессребреников Космы и Дамиана в Космодемьянском и в пресс-службу патриарха Кирилла.

Храм святых бессребреников Космы и Дамиана находится на Правобережной улице в Северном административном округе Москвы. Куликов служит в нем настоятелем с 1992 года.