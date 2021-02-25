Суд назначил новую экспертизу по делу о завещанной священнику квартире

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 73,75 (-0,22) Инвестиции, 24 фев, 14:49
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 89,67 (+0,13) Инвестиции, 24 фев, 14:49
Акции «Норникеля» снова подешевели на 5% после подтопления на рудниках Инвестиции, 13:13 Пашинян назвал управляемой ситуацию в Армении Политика, 13:12 Промес прошел медобследование в Москве перед переходом в «Спартак» Спорт, 13:11 Китайская Geely запустила предприятие для выпуска космических спутников Авто, 13:06 Лыжники Большунов и Устюгов вышли в четвертьфинал ЧМ в спринте Спорт, 12:55 Политический конфликт Пашиняна с военными в Армении. Спецэфир РБК Политика, 12:50 Персональный гид по подаркам: 50 полезных и красивых вещей РБК и Крокус Сити Молл, 12:46 Кремль заявил об отсутствии обсуждений переноса выборов в Госдуму Политика, 12:42 Давний соратник Уоррена Баффета исключил возможность покупки биткоина Крипто, 12:38 Акинфеев заболел перед возобновлением Премьер-лиги Спорт, 12:37 В Кремле пообещали продолжать работу по борьбе с бедностью Экономика, 12:36 Власти отложили введение нового порядка техосмотра Общество, 12:34 В Кремле заявили о тревоге из-за событий в Армении Политика, 12:34 Где ваш бухгалтер откровенно недорабатывает — 5 способов снизить налоги Pro, 12:26
Общество ,  
0 

Суд назначил новую экспертизу по делу о завещанной священнику квартире

Протоиерей Сергий Куликов
Протоиерей Сергий Куликов (Фото: kosmaidamian / VK)

Химкинский городской суд назначил дополнительную экспертизу по делу жительницы Московской области Натальи Смирновой, которая оспаривает завещание родственницы о передаче протоиерею столичного храма бессребреников Косьмы и Дамиана, члену епархиальной комиссии города Москвы по церковной социальной деятельности Сергию Куликову трехкомнатной квартиры в Химках. Об этом РБК сообщил адвокат истицы Александр Песковой.

Эксперты оценят психологическое состояние тети Смирновой Ирины Крутовой перед смертью, а также решат, могла ли она отдавать отчет своим действиям при составлении завещания. Экспертизу проведут сотрудники Московской областной психиатрической клинической больницы.

«Суд учел обстоятельства по делу, некоторые моменты эксперты оценить не смогли, и суд согласился с доводами стороны истца, что необходима дополнительная экспертиза с участием не только психиатров, но и психолога», — рассказал РБК Песковой.

МВД проверит передачу настоятелю московского храма квартиры от прихожанки
Общество
Протоиерей Сергий&nbsp;Куликов

РБК обратился за комментарием в Химкинский городской суд Московской области.

Ранее Смирнова утверждала, что на верующую родственницу оказывала давление супруга протоиерея Куликова Галина, которая начала проявлять интерес к Крутовой после перенесенных ею двух инсультов. Сначала это приняли за «христианское сочувствие», однако вскоре родственников перестали пускать в квартиру, где появилась незнакомая сиделка-прихожанка, сообщала Смирнова в письме к патриарху Кириллу (есть у РБК).

Химкинский городской суд уже направлял дело на экспертизу. Она показала, что умершая Крутова страдала когнитивным расстройством, сообщил РБК адвокат Александр Песковой.

Читайте на РБК Pro
Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Почему в России «пылится» гигантский архив данных о потребителях РБК Pro: сможет ли новый глава Intel спасти некогда культовую компанию

«То есть на физическом уровне уже поражения — мозга, психики. Не просто навязчивые идеи, агорафобия, а когнитивно-физиологическое расстройство. Но поскольку в материалах дела отсутствуют показания о том, что она когда-либо при жизни освидетельствовалась психиатром или психологом, эксперты не смогли дать однозначный ответ, могла ли она отдавать отчет своим действиям при составлении завещания», — рассказал защитник.

По словам Пескового, дополнительную экспертизу суд назначил после показаний сотрудников отдела социальной защиты и полиции, которые опрашивали бабушку Смирновой, 1926 года рождения, проживавшую в квартире вместе с Крутовой. Сотрудники ведомства сообщили, что бабушкин телефон находился у сиделки из храма, а сама она не знала, что ее дочь Ирина завещает квартиру священнослужителю.

По словам Смирновой, после смерти Крутовой сиделка от храма бессребреников Косьмы и Дамиана стала опекать и бабушку. Тогда же она обратилась в МВД. Ведомство инициировало проверку на предмет возбуждения уголовного дела по факту мошенничества (ст. 159 УК).

О результатах проверки информации еще нет. «Идет проверка МВД, уголовное дело не возбуждено, материал на контроле прокуратуры должен быть, но в прокуратуре постарались максимально отстраниться», — заявил Песковой.

РБК направил запросы в ГУ МВД по Московской области, в прокуратуру Московской области, а также в храм святых бессребреников Космы и Дамиана в Космодемьянском и в пресс-службу патриарха Кирилла.

Храм святых бессребреников Космы и Дамиана находится на Правобережной улице в Северном административном округе Москвы. Куликов служит в нем настоятелем с 1992 года.

Автор
Елизавета Ламова
новости РПЦ МВД квартирный вопрос Подмосковье Химки
Материалы по теме
МВД проверит передачу настоятелю московского храма квартиры от прихожанки
Общество
В РПЦ сочли недопустимым вовлечение детей «в политическое противостояние»
Политика
Епархия отстояла в суде право на захваченный на Урале храм
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter