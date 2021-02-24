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Бизнес ,  
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Bloomberg заключил мировое соглашение с «Роснефтью»

«Роснефть» ROSN ₽515,5 -0,1% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Американское информационное агентство Bloomberg заявило, что опубликованные им данные о якобы нелегальной транспортировке венесуэльской нефти компанией «Роснефть» могли быть истолкованы некорректно. Об этом сообщается в мировом соглашении, которое опубликовал арбитражный суд Москвы.

«Ответчик признает заявление bстца о том, что ПАО «НК «Роснефть» или лица, входящие в группу «Роснефть», получали нефть в рамках предоплаченных контрактов, заключенных с компаниями группы PDVSA задолго до введения в отношении Венесуэлы санкций США <…> что не свидетельствует о совершении каких-либо незаконных действий со стороны компании», — говорится в документе.

В соглашении также уточняется, что Bloomberg не давал оснований полагать, будто «Роснефть» причастна к транспортировке нефти с выключением транспондеров. В агентстве подчеркнули, что не обладают никакими доказательствами данного факта.

Bloomberg узнал о схеме поставки венесуэльской нефти в Китай
Бизнес
Фото:Isaac Urrutia / Reuters

«Роснефть», в свою очередь, согласилась больше не выдвигать никаких требований к Bloomberg по поводу данной публикации.

«Роснефть» направила Bloomberg иск о защите деловой репутации в декабре 2019 года. Поводом для разбирательства стала опубликованная агентством статья, в которой сообщалось, что экспорт нефти из Венесуэлы продолжается вопреки санкциям США.

нефть Роснефть Венесуэла Bloomberg СМИ
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