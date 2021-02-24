Прокуратура организовала проверку из-за пожара в ТЦ в Горно-Алтайске

Фото: МЧС России

Прокуратура Республики Алтай организовала проверку из-за пожара в здании торгового-центра «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

О пожаре в здании торгового центра 1952 года постройки МЧС оповестили 24 февраля в 10:30 (6:30 мск), указывают в ведомстве. Большей части находившихся в помещении людей удалось эвакуироваться самостоятельно. 13 человек были эвакуированы благодаря сотрудникам газодымозащитной службы. Ликвидировать пожар удалось к 11:52 (7:52 мск). В результате пожара никто не погиб и не пострадал.

Видео: Инцидент Томск/vk

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Во время пожара водитель Виталий Денисюк подогнал маршрутный автобус к горящему зданию торгового центра «Ткацкий-1» и попытался помочь находящимся на втором этаже людям выбраться через окно на крышу транспорта, однако подъехать к зданию вплотную он не смог, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС России по Республике Алтай. Людей спасли с помощью приставных лестниц, пояснили в ведомстве.

После пожара глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил проверить соблюдение противопожарной безопасности во всех торговых центрах и крупных магазинах региона, сообщается на сайте регионального правительства. Проверки проведут также в образовательных учреждениях, а также там, где круглосуточно находятся дети и пожилые люди.