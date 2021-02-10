Общество , 10 фев, 08:12
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В Горно-Алтайске около ста человек эвакуировали из горящей вечерней школы
В городе Горно-Алтайске начался пожар в деревянном двухэтажном здании вечерней школы. Об этом сообщили в региональном главке МЧС, передает «Сиб.фм».
Эвакуировали 102 человека, среди них 80 детей. Площадь пожара составила 200 кв м. Как уточняет «РИА Новости», возгорание произошло по адресу: улица Бориса Головина, 6.
«В 6:40 мск пожар локализован», — передали агентству в МЧС России.
О пострадавших не сообщалось.