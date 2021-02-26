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Бизнес ,  
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«Роспечать» объяснила отказ от киосков

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сеть киосков прессы «Роспечать» закрывает розничный бизнес в связи с с неблагоприятной экономической конъюнктурой и устойчивым снижением интереса к «нецифровым» СМИ. Об этом сообщил РБК представитель агентства «Роспечать».

«Чтобы сохранить рабочие места и зарплаты продавцов розничной газетно-журнальной продукции, большинство из которых находятся в пенсионном возрасте, руководством компании было принято решение о передаче всех нестационарных торговых объектов (киосков) в оперативное управление профильным операторам», — сообщили в «Роспечати».

В компании отметили, что при выборе оператора учитывалась его готовность сохранить социальные гарантии для персонала, а также обеспечить доставку печатной продукции до потребителей. За последние полтора года «Роспечать» передала в оперативное управление сторонним коммерческим организациям 1180 киосков, ранее составлявших сеть розничной дистрибуции компании.

В «Роспечати» добавили, что сейчас агентство ведет переговоры со своими кредиторами о сроках и порядке погашения долговых обязательств.

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Говоря о причинах отказа от киосков, представитель «Роспечати» заявил, что это направление бизнеса стало нерентабельным.

«Ежегодное снижение спроса на подписные издания составляло 10-15%, а в «пандемийном» 2020 году объем подписки по каталогам «Роспечати» снизился на 35%», — сообщили в компании.

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Ранее о том, что сеть киосков прессы «Роспечать» избавилась от региональной розницы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-президента Союза предприятий печатной индустрии Александра Оськина.

Около 500 из 2000 киосков (в Краснодаре, Самаре, Владимире) перешли компании «Антерес», которой владеет бизнесмен Сергей Синицын. Часть из них, по его словам, выкуплена, часть арендована. Киоски в Новосибирске перешли к «Интего-Пресс», в Нижнем Новгороде и Рязани — «Амо-Пресс». В Санкт-Петербурге и Иркутске сеть «Роспечати» была и вовсе ликвидирована из-за нерентабельности.

По словам Оськина, уход с рынка может быть связан с проблемами, которые возникли у «Роспечати» в прошлом году. Долги компании перед издателями по розничным продажам достигли 100 млн руб., а погашать их «Роспечать» пообещала за счет арендных платежей.

При этом Оськин утверждает, что обязательства «Роспечати» по подписке выплатила «Почта России», а в самой компании говорят, что до сих пор не получили часть средств от «Роспечати» за досрочную подписную кампанию на первое полугодие 2021 года.

По оценкам Оськина, «Роспечать» контролировала около 40% рынка подписки, а после ее ухода (а ранее и ухода «Межрегионального агентства подписки») весь сегмент может полностью уйти «Почте России».

«Роспечать» была основана в 1994 году и изначально принадлежала Олегу Дерипаске. В сентябре 2015 года владельцем сети стал Павел Езубов — давний партнер Дерипаски, отец которого является родным братом матери бизнесмена.

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