Мэрия назвала доходы от московских киосков

Аренда киосков в Москве приносит городу около 2 млрд руб. в год, рассказали РБК в мэрии. Илья Яшин ранее заявил, что киоски нового образца в Москве невыгодны из-за высокой ставки аренды, а потратили на них 2,5 млрд руб.

«Всего контрактов было заключено на 15 млрд. Это хороший доходный бизнес, сейчас срок окупаемости инвестиций в него для города составляет порядка трех лет», — сообщил РБК глава департамента потребительского рынка Москвы Алексей Немерюк.

Ранее глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин в обращении на Youtube сообщил, что на киоски нового образца в Москве было потрачено 2,5 млрд руб., а высокая арендная плата делает невыгодным их использование. «Нас уверяли, что это выгодная для города инвестиция, потому что за счет аренды торговых объектов деньги быстро вернутся в бюджет и принесут прибыль. Ассоциация распространителей печатной продукции просила разрешить им ставить киоски за свой счет, потому что это дешевле. А космическая стоимость собянинских киосков делает космической и арендную плату, что делает участие в этом бизнесе невыгодным», — утверждал он.

Президент ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов, комментируя выступление Яшина, говорит, что «цифра в 15 млрд рублей, которые московское правительство заявляет, что получает с аренды этих объектов, вполне реалистична, потому что ставки немаленькие, плюс в условиях аукциона есть депозиты».