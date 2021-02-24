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В Новосибирске укравшему выплаты ветеранам почтальону дали условный срок

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Первомайский районный суд Новосибирска приговорил бывшую сотрудницу «Почты России», укравшую выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, к трем годам условного срока и двум годам испытательного срока. Информация о приговоре опубликована на сайте суда.

Суд признал женщину виновной по ч.1 160 УК (присвоение или растрата) за пять совершенных краж. Также суд обязал возместить всю украденную сумму, которая составила более 154 тыс. руб.

По информации следствия, бывшая работница «Почты России» в апреле и мае прошлого года, воспользовавшись поручением доставить выплаты по случаю 75-летия Победы, несколько раз подделала подписи ветеранов и забрала себе положенные им деньги.

Путин распорядился выплатить по 75 тыс. руб. ветеранам к юбилею Победы
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Владимир Путин с&nbsp;ветеранами Великой Отечественной войны

В феврале прошлого года президент Владимир Путин в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне подписал указ о единовременных выплатах ветеранам войны и узникам концлагерей в размере 75 тыс. руб., а также вдовам и вдовцам погибших на войне военнослужащих. Труженики тыла получили выплаты по 50 тыс. руб.

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