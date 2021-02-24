В подмосковной Жуковке произошел пожар на территории ресторана «Причал»

Фото: ГУ МЧС по Московской области

В деревне Жуковка Одинцовского городского округа загорелась постройка на территории ресторана «Причал», который принадлежит Novikov Group. Об этом РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области:

«По уточненным данным, [произошло] возгорание хозяйственной постройки на территории ресторана», — сказали в пресс-службе. Изначально первые прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения сообщали, что здание горит по всей площади.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что загорелось деревянное строение на площади 60 кв. м. Он добавил, что есть угроза перехода огня на соседние строения.

Позднее РБК сообщили, что пожар локализовали в 10:37 на площади 60 кв. м.