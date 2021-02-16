Четыре человека погибли при крушении вертолета на Виргинских островах

Четыре человека погибли при крушении вертолета в районе Виргинских островов в США, сообщает телеканал ABC.

Сообщение о крушении вертолета на западной оконечности острова Сент-Томас поступило экстренным службам около 15:14 по местному времени (00:14 16 февраля мск).

Спасатели обнаружили на месте происшествия четыре тела, однако данных о личности погибших, принадлежности вертолета и возможной причине происшествия пока нет.

Как сообщает портал The Virgin Islands Consortium со ссылкой на источник, при крушении погиб бизнесмен с острова Сент-Томас, его жена, сын, а также пилот вертолета.