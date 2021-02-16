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Четыре человека погибли при крушении вертолета на Виргинских островах

Четыре человека погибли при крушении вертолета в районе Виргинских островов в США, сообщает телеканал ABC.

Сообщение о крушении вертолета на западной оконечности острова Сент-Томас поступило экстренным службам около 15:14 по местному времени (00:14 16 февраля мск).

Спасатели обнаружили на месте происшествия четыре тела, однако данных о личности погибших, принадлежности вертолета и возможной причине происшествия пока нет.

В Куршевеле рухнул вертолет с пятью людьми на борту
Общество
Фото:Whitehotpix / ZUMA / Global Look Press

Как сообщает портал The Virgin Islands Consortium со ссылкой на источник, при крушении погиб бизнесмен с острова Сент-Томас, его жена, сын, а также пилот вертолета.

На прошлой неделе в Куршевеле (горнолыжный курорт во французских Альпах) упал гражданский вертолет, на борту которого находились по меньшей мере пять человек. В результате произошедшего погибли два человека, трое пострадали. Один из них находился в критическом состоянии, двое других в состоянии средней степени тяжести.

Виргинские острова крушение вертолета США
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