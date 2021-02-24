Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 00:04
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 21 фев, 00:01
На протестах в Киеве пострадали 27 силовиков Политика, 01:53 В Белом доме ответили на вопрос о подготовке санкций против России Политика, 01:27 В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса Общество, 01:14 На Украине продлили карантин из-за COVID-19 Общество, 01:01 Попавшие под санкции украинские телеканалы создали новый медиахолдинг Технологии и медиа, 00:46 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 00:20 Во время акции протеста в Киеве задержали 17 человек Политика, 00:15 Счетная палата оценила величину расходов на борьбу с пандемией Экономика, 00:00 Индийцы обошли россиян в оценке влияния России на мир Политика, 00:00 Началась первая в 2021 году трехдневная рабочая неделя Общество, 00:00 Гольфист Тайгер Вудс попал в больницу после автомобильной аварии Спорт, 23 фев, 23:54 Саакашвили обратился к грузинской оппозиции с призывом к наступлению Политика, 23 фев, 23:46 Украина вышла из соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве Политика, 23 фев, 23:30 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 23 фев, 23:28
Политика ,  
0 

На протестах в Киеве пострадали 27 силовиков

На протестной акции у офиса президента Украины в Киеве пострадали 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщает полиция украинской столицы.

По данным ведомства, протестующие использовали газовые баллончики и дымовые шашки.

«На замечания полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии», — говорится в сообщении полиции.

В ведомстве сообщили, что в акции протеста приняли участие около 2 тыс. человек. Правоохранители задержали 24 протестующих. Их доставили в отделение полиции, взяли объяснения и отпустили.

На акции протеста в Киеве начались стычки с полицией
Политика

Ранее полиция сообщала, что в результате протестов следователи возбудили уголовное дело по ст. 342 УК Украины (Сопротивление представителю правоохранительных органов).

Протестующие вышли на акцию в поддержку экс-лидера одесского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко, которого 23 февраля приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Его обвиняют в похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича.

Читайте на РБК Pro
Давайте голосом: почему Clubhouse стал популярным и надолго ли его хватит Как выросли зарплаты айтишников за год Чем «культ личности» опасен для Илона Маска и Джека Ма Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать

По версии следствия Стерненко вместе с активистом Русланом Демчуком и тогдашним лидером одесского «Автомайдана» Евгением Резвушкином похитили Щербича и удерживали его в подвале, требуя отказаться от мандата. Также они забрали у него банковскую карту, сим-карты, деньги и разрешительные документы на ношение травматического оружия.

Стерненко предъявили обвинения по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Сам он вину не признает.

Киев протесты полиция
Материалы по теме
На акции протеста в Киеве начались стычки с полицией
Политика
Во время акции протеста в Киеве задержали 17 человек
Политика
В Армении задержали 57 протестующих
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter