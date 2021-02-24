На протестах в Киеве пострадали 27 силовиков

На протестной акции у офиса президента Украины в Киеве пострадали 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщает полиция украинской столицы.

По данным ведомства, протестующие использовали газовые баллончики и дымовые шашки.

«На замечания полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии», — говорится в сообщении полиции.

В ведомстве сообщили, что в акции протеста приняли участие около 2 тыс. человек. Правоохранители задержали 24 протестующих. Их доставили в отделение полиции, взяли объяснения и отпустили.