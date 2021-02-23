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Политика ,  
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На акции протеста в Киеве начались стычки с полицией

Во время акции протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которая проходит у офиса президента Украины, произошли стычки между протестующими и правоохранительными органами. Об этом сообщают «Интерфакс-Украина» и УНИАН.

По данным первого агентства, на акции собрались более тысячи человек, украинское агентство сообщает примерно о 100 силовиках. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Протестующие в ответ применяют петарды и дымовые шашки.

Как следует из сообщения на сайте полиции Украины, возле здания офиса президента усилена охрана. «Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка привлечены представители структурных подразделений столичной полиции, в том числе взрывотехники и работники «полиции диалога». Правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законодательства немедленно реагируют на все провокации», — говорится в сообщении.

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Активиста и экс-лидера одесского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко и активиста Руслана Демчука приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, Стерненко, Демчук и тогдашний лидер одесского «Автомайдана» Евгений Резвушкин похитили Щербича, удерживали его в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета «Форт-12». Сам Стерненко отрицает все выдвинутые против него обвинения.

Украина Киев протесты «Правый сектор»
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