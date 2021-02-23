За сутки в Петербурге выпала почти месячная норма осадков

Санкт-Петербург (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

В Санкт-Петербурге за последние сутки выпала почти месячная норма осадков, в ближайшее время может выпасть еще до 10 см снега. Об этом заявил вице-губернатор Санкт‑Петербурга Николай Бондаренко, его слова приводит пресс-служба Смольного.

«За последние сутки на город выпала почти месячная норма осадков. В ближайшее время ожидается еще выпадение до 10 см снега, после чего прогнозируется резкое потепление. В связи с этим дорожные службы города работают в усиленном режиме», — сказал Бондаренко.

Для уборки снега задействованы 1211 единиц дорожной уборочной техники и 1098 человек. За последние сутки с городских улиц вывезено рекордное за зиму количество снега — 45,6 тыс. куб. м.

Ранее аномальный снегопад прошел в середине февраля в Москве. За 12–13 февраля в столице, по данным Росгидромета, выпало 30 мм снега при месячной норме 36 мм. 12 февраля количество выпавшего снега стало рекордным за 50 лет. В результате столичные дороги оказались в состоянии коллапса, пробки достигли десяти баллов.