Родственника Елизаветы II приговорили к тюрьме

Саймон Боуз-Лайон (справа) (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Британский аристократ, приходящийся внучатым племянником королеве Великобритании Елизавете II, граф Стратморский и Кингхорнский Саймон Боуз-Лайон приговорен к десяти месяцам тюрьмы за попытку изнасилования, сообщает Би-би-си.

Он признал себя виновным в нападении на девушку, гостившую в его родовом замке Глэмис в Шотландии.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в феврале 2020 года 34-летний граф вломился в комнату спавшей гостьи и попытался сорвать с нее одежду. Девушка стала сопротивляться, ей удалось вытолкать графа за дверь и попросить о помощи.

По словам шерифа Алистера Кармайкла, девушке до сих пор снятся кошмары.