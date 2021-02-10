Ректор Sciences Po покинул пост из-за секс-скандала

Ректор парижского Института политических исследований (Sciences Po) Фредерик Мион подал в отставку на фоне обвинений в замалчивании преступлений политолога Оливье Дюамеля, которого подозревают в совершении изнасилований и агрессивных действий сексуального характера. Об этом он сообщил в заявлении, опубликованном на сайте учебного заведения.

«Я решил подать прошение об отставке членам наших советов и министру высшего образования. Я надеюсь, что это позволит вернуть спокойствие, столь необходимое для общей работы», — заявил Мион.

При этом он отметил, что в предварительных итогах расследования подтверждается, что в Sciences Po не было выявлено системного замалчивания преступлений на сексуальной почве. Однако в них сообщается о несоответствиях при даче показаний ректором. «Я полностью принимаю на себя ответственность за это», — написал ректор.

Оливье Дюамэль — эксперт по международному праву и бывший глава Национального фонда политических наук, который руководит Sciences Po. После начала скандала Дюэмель покинул этот пост. Его подозревают в том, что он в 1980-е растлил пасынка. Однако судом это пока не доказано. В сексуальных домогательствах Дюамэля обвинила сестра жертвы — адвокат Камилла Кушнер, которая в своей книге «La Familia grande» («Большая семья») рассказала, как Дюамэль надругался над ее братом-близнецом. Это вызвало сотни других признаний в соцсетях. После публикации книги, жертва подала на Дюамэля заявление в полицию.