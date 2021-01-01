Премьер-министр Молдавии заразился COVID-19

В конце ноября из-за распространения коронавируса в Молдавии ввели чрезвычайное положение на всей территории страны. Мера будет действовать до 15 января 2021 года.

На этот период в стране запретили все развлекательные мероприятия, приостановили деятельность ночных клубов и караоке-салонов. Ресторанам, барам и кафе разрешено работать только с 07:00 до 22:00, в ночное время заведения могут работать только навынос.

В Кишиневе сотрудники госучреждений и других предприятий будут выходить на работу только в случае необходимости. Сотрудники, деятельность которых не требует обязательного присутствия на работе, будут работать удаленно.