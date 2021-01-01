Премьер-министр Молдавии заразился COVID-19
Премьер-министр Молдавии Ион Кику заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба правительства.
«В связи с появлением симптомов, характерных для вируса COVID-19, премьер-министр Ион Кику сделал соответствующий тест. Тест положительный», — говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что Кику будет работать дистанционно.
По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии, за прошедшие сутки в стране коронавирусную инфекцию диагностировали у 1709 человек. С начала эпидемии в Молдавии выявили 119 204 случая заражения COVID-19.