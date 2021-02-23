Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 21 фев, 00:00
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 21 фев, 00:01
Вождь индейцев попросил Jeep отказаться от Cherokee Общество, 16:54 МЧС показало видео с места аварии на нефтепроводе в Оренбуржье Общество, 16:40 Украина подала жалобу в ЕСПЧ против России из-за «убийств противников» Политика, 16:28 Пятьдесят идей для подарков на предстоящие праздники РБК и Крокус Сити Молл, 16:22 Обвинивший Панарина в избиении девушки попросил его рассказать правду Спорт, 16:15 СК возбудил уголовное дело после новых видео пыток в ярославской колонии Общество, 16:03 Еще две страны зарегистрировали «Спутник V» Общество, 15:58 Киев назвал условия для отказа от электроэнергии из России Экономика, 15:32 В Армении задержали 57 протестующих Политика, 15:14 Влашич назвал сумму отступных для перехода из ЦСКА Спорт, 15:01 Что такое графен и как он изменит нашу жизнь Индустрия 4.0, 15:00  «Ростов» объявил об уходе капитана команды Романа Еременко Спорт, 14:34 В Совбезе объяснили, почему Медведев не встретился с Лукашенко Политика, 14:31 В «Ленкоме» назвали дату и место похорон актрисы Екатерины Градовой Общество, 14:20
Общество ,  
0 

Вождь индейцев попросил Jeep отказаться от Cherokee

Вождь народа чероки Чак Хоскин-младший призвал компанию Jeep отказаться от использования названия своей национальности при производстве автомобилей марки «Cherokee». Об этом он заявил в интервью CNN.

«Я говорю категорически: это неправильно — использовать наше название для торговли машинами», — сказал Хоскин.

Свою позицию он пояснил тем, что для многих людей само существование народа с таким названием не кажется реальным. Он уточнил, что не видит ничего плохого в том, чтобы вызывать положительные эмоции через название, которое восходит к «чему-то из истории».

«Но я думаю, что в этом, 2021 году, нам надо говорить о том, что племена до сих пор здесь, мы живем активно, мы делаем многие вещи для нашего народа и наших сообществ. И наше название что-то значит, мы появились здесь задолго до компании Jeep и других корпорации, которые взяли наше название ради прибыли», — сказал Хоскин.

В самой компании сказали, что используют такое название для своих моделей авто, чтобы уважать и прославлять племя чероки.

Эрдоган пригрозил США признанием геноцида индейцев
Политика

Чероки — коренной народ США, большая часть представителей которого проживает на территории юга и запада страны. По данным племенного правительство Чероки на 2018 год, в Соединенных Штатах проживает примерно 365 тыс. представителей этой национальности. Больше всего в Оклахоме, Калифорнии и Техасе.

Читайте на РБК Pro
Давайте голосом: почему Clubhouse стал популярным и надолго ли его хватит Как выросли зарплаты айтишников за год Чем «культ личности» опасен для Илона Маска и Джека Ма Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать

Компания Jeep производит внедорожники модели Cherokee с 1974 года. К этому моменту насчитывается пять поколений автомобилей этого типа.

машины Jeep Cherokee индейцы США
Материалы по теме
Власти обязали добывающие компании компенсировать убытки коренным народам
Общество
Путин поздравил КамАЗ с 45-летием со дня выпуска первого автомобиля
Политика
В посольстве России приспустили флаг в знак скорби по жертвам COVID в США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter