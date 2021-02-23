Вождь индейцев попросил Jeep отказаться от Cherokee

Вождь народа чероки Чак Хоскин-младший призвал компанию Jeep отказаться от использования названия своей национальности при производстве автомобилей марки «Cherokee». Об этом он заявил в интервью CNN.

«Я говорю категорически: это неправильно — использовать наше название для торговли машинами», — сказал Хоскин.

Свою позицию он пояснил тем, что для многих людей само существование народа с таким названием не кажется реальным. Он уточнил, что не видит ничего плохого в том, чтобы вызывать положительные эмоции через название, которое восходит к «чему-то из истории».

«Но я думаю, что в этом, 2021 году, нам надо говорить о том, что племена до сих пор здесь, мы живем активно, мы делаем многие вещи для нашего народа и наших сообществ. И наше название что-то значит, мы появились здесь задолго до компании Jeep и других корпорации, которые взяли наше название ради прибыли», — сказал Хоскин.

В самой компании сказали, что используют такое название для своих моделей авто, чтобы уважать и прославлять племя чероки.