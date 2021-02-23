В посольстве России приспустили флаг в знак скорби по жертвам COVID в США

Посольство России в США (Фото: RusEmbUSA / Facebook)

В посольстве России в США приспустили флаг в знак солидарности с этой страной, где с начала пандемии коронавируса умерли более полумиллиона человек. Об этом дипломатическое представительство написало на своей странице в Twitter.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами COVID-19 в Соединенных Штатах стали уже 500 310 человек. Всего с начала пандемии в стране выявлено более 28 млн случаев заражения. США продолжают занимать первое место по числу выявленных случаев и смертей. Больше всего от пандемии пострадал округ Лос-Анджелес, где зарегистрировано более 19,9 тыс. летальных исходов и свыше 1,1 млн случаев заболевания.

Число умерших от коронавируса в США уже превысило боевые потери страны в Первой и Второй мировой войнах, а также во Вьетнамской войне, отмечает газета The New York Times.

22 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент Джо Байден распорядился приспустить на пять дней флаги в стране в память об умерших от COVID-19.