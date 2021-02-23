В посольстве России приспустили флаг в знак скорби по жертвам COVID в США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 21 фев, 00:00
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 21 фев, 00:01
Как у шеф-повара: еда с нетривиальным подходом к сочетаниям РБК и Miele, 12:02 Что такое ностальгия и как она влияет на поп-культуру Социальная экономика, 12:00  РБК Pro: как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Pro, 11:54 После аварии в Оренбургской области прекратили транзит газа в Казахстан Общество, 11:52 Украина зарегистрировала вакцину AstraZeneca от COVID Общество, 11:47 Facebook отменит ограничение новостного контента в Австралии Технологии и медиа, 11:38 Луна, женщины, СССР: зачем смотреть сериал «Ради всего человечества» Стиль, 11:35 Запускаем собственную торговую марку: 13 шагов от сервиса «Самокат» Pro, 11:27 В посольстве России приспустили флаг в знак скорби по жертвам COVID в США Общество, 11:26 Василевский стал третьей звездой матча НХЛ Спорт, 11:23 В США задержали жену мексиканского наркобарона Коротышки Общество, 11:19 Не только Netflix. Почему подписки изменят традиционный ретейл Pro, 11:14 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 11:13 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 февраля Общество, 11:13
Пандемия коронавируса ,  
0 

В посольстве России приспустили флаг в знак скорби по жертвам COVID в США

Посольство России в США
Посольство России в США (Фото: RusEmbUSA / Facebook)

В посольстве России в США приспустили флаг в знак солидарности с этой страной, где с начала пандемии коронавируса умерли более полумиллиона человек. Об этом дипломатическое представительство написало на своей странице в Twitter.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами COVID-19 в Соединенных Штатах стали уже 500 310 человек. Всего с начала пандемии в стране выявлено более 28 млн случаев заражения. США продолжают занимать первое место по числу выявленных случаев и смертей. Больше всего от пандемии пострадал округ Лос-Анджелес, где зарегистрировано более 19,9 тыс. летальных исходов и свыше 1,1 млн случаев заболевания.

Число жертв COVID-19 в США превысило 500 тыс. человек
Общество
Фото:Jeff Chiu / AP

Число умерших от коронавируса в США уже превысило боевые потери страны в Первой и Второй мировой войнах, а также во Вьетнамской войне, отмечает газета The New York Times.

22 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент Джо Байден распорядился приспустить на пять дней флаги в стране в память об умерших от COVID-19.

посольство России США коронавирус флаг
Материалы по теме
Главный инфекционист США допустил сохранение масочного режима в 2022 году
Общество
Посол России в США привился вакциной от американской Moderna
Общество
Дочь Гейтса пошутила о «теориях заговора» после вакцинации от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter