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СМИ узнали о решении Гая Ричи снять фильм о Второй мировой войне

Гай Ричи
Гай Ричи (Фото: Armando Gallo / Zuma / Global Look Press)

Британский кинорежиссер Гай Ричи определился с новым фильмом: это будет кино, рассказывающее о событиях Второй мировой войны, сообщает портал Deadline со ссылкой на источники.

Картина основана на книге Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops («Министерство неджентльменской войны: как секретные воины Черчилля разожгли Европу и дали начало современным тайным операциям») историка Дэмиена Льюиса. Производством фильма займется компания Paramount Pictures, в 2015 году она приобрела права на экранизацию книги.

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Книга повествует о событиях 1939 года. Уинстон Черчилль, на тот момент первый лорд Адмиралтейства, чтобы дать отпор Германии, создает секретный отряд бойцов, которые проводят операции в тылу, нарушая все принятые правила ведения боя.

Гангстерское кино «Джентльмены» Гая Ричи с Мэттью Макконахи в главной роли стала самым популярным фильмом в 2020 году по версии сервиса «КиноПоиск HD». Режиссер планирует снять сериал по мотивам «Джентльменов».

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