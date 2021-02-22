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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве зафиксировали минимум смертей от COVID-19 с октября

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции скончался 41 человек, что стало минимальным показателем с 11 октября. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Предыдущий минимум был зафиксирован 11 октября 2020 года, когда за сутки от коронавируса умерли 34 человека.

Всего за последние сутки, по данным на 22 февраля, в столице зафиксировали 1723 случая коронавирусной инфекции. Еще 1658 человек выздоровели после прохождения лечения.

В России третий день подряд выявили меньше 13 тыс. заболевших COVID-19
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

За последние сутки в России коронавирусной инфекцией заболели 12 604 человека. Это уже третий день подряд, когда в стране суточная заболеваемость составляет ниже 13 тыс. человек.

Так, 21 февраля власти зафиксировали 12,7 тыс. случаев заражения, 20 февраля — 12,9 тыс. Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились более 4,17 млн человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

 

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